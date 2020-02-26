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Malatya’daki araştırma hastanesinde Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Malatya'da, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin, Corona virüs nedeniyle karantinaya alındığı iddia edildi. Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, iddiaları yalanlayarak, karantina altına alınma durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

18:18 -
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Malatya’daki araştırma hastanesinde Corona virüsü iddiası! Açıklama geldi

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bir kişinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karantinaya alındığı paylaşımında bulundu.

Kısa sürede yayılan iddia üzerine Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kentte karantina uygulamasının söz konusu olmadığı belirten Bentli;

*Başta Eğitim ve Araştırma Hastanemiz olmak üzere, ilimizde bulunan sağlık tesislerimizin hiçbirinde herhangi bir karantina altına alma durumu söz konusu değildir.

*Tüm sağlık tesislerimiz acil servis ve poliklinikler dahil tüm birimleriyle aktif olarak hizmet vermeye devam etmektedir. DHA

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Son güncelleme: 18:19 26.02.2020
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