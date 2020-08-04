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Malatya’daki deprem anında toz bulutu oluştu!

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12:37'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anını görüntüleyen vatandaşın kamerasına arazide oluşan toz bulutları yansıdı.

19:44 -
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde şiddetli bir deprem meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 5.2 büyüklüğünde ve yerin 8.16 kilometre altında gerçekleştiğini duyurmuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak verdi. Last Earthquake adlı deprem uygulamasına yansıyan bilgilerde depremin Adıyaman Sincik'te yaşandığı yer almıştı.

DEPREM SIRASINDA TOZ BULUTU

Deprem anını görüntüleyen vatandaşın kamerasına arazide oluşan toz bulutları yansıdı.

 

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Son güncelleme: 19:47 04.08.2020
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