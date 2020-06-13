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Malatya’daki tren kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Malatya'nın Battalgazi İlçesi'nde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

13:48 -
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Malatya’daki tren kazasında ölü sayısı ikiye yükseldi

Sabah saatlerinde Malatya’nın Battalgazi İlçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi’nde meydana gelen kazada Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı.

FOTO: DHA

Kazada trenlerde görevli Sami Atalay, Yılmaz Güneş, İbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları lokomotiflerden AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

FOTO: DHA

Mahmut Kaya’nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarma ekipleri enkaz altında kayıp olarak aranan Mehmet Ulutaş’ın da cansız bedenine ulaştı. Arama çalışmalarının sonlanmasının ardından bölgede enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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