Maliye Bakanlığı önünde zincirli eylem! Muhasebeciler gözaltına alındı

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında duyurduğu stopaj, KDV, SSK gibi bildirim ve beyannamelerinin beyan edilme sürelerinin uzatılmayıp sadece ödemelerinin uzatılmasına karşı çıktı.

Oda yöneticileri buna gerekçe olarak da “İşlerime baktığımız kişilere gelen evrak ve fatura gibi kağıtlarla bire bir muhatap olmak zorunda kaldık. Şu corona virüsü salgını ortamda bu tehditten kurtulmamız için beyanname verme süreleri de uzatılsın. Çünkü bizlere gönderilen evrakların nasıl bir ortamdan, sağlıklı mı sağlıksız mı kimler tarafından gönderildiğini bilemiyoruz” diyerek bakanlıktan destek istedi. İstek karşılık bulmayınca eylem gerçekleştirildi.

“ÖLMEK İSTEMİYORUZ”

Salgın nedeniyle alınan önlemlerin kendi durumları için hiçbir destek içermediğini, mali müşavirlerin ve muhasebecilerin mağdur olduğunu açıklayan Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin ve oda yönetim kurulu üyeleri kendilerini Maliye Bakanlığı girişine zincirledi.

“Muhasebeci ve mali müşavirlerin hayatı tehlikede ölmek istemiyoruz” pankartı eşliğinde kendilerini bakanlığa zincirleyen oda yönetimi tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

*Bugüne kadar alınan ve bugünden sonra alınacak tedbirlerin ekonomiye olumsuz yansımaları olacaktır.

*Bugüne dek ve bundan sonra da ekonomiye yön veren, mükelleflerin idareye karşı sorumluluklarını onlar adına yerine getiren, Gelir İdaresi'nin en büyük paydaşı olan ve ülke genelinde 120 bin kişiyi bulan muhasebe meslek örgütümüz ekonominin gelişimi adına hep olumlu adımlar atmış ve haklı taleplerde bulunmuştur.

*Ancak, açıklanan tedbir kararları içerisinde ekonomik hayatın en büyük paydaşlarından biri olan biz mali müşavirlerin talepleri karşılık bulmamıştır.

*Muhasebe bürolarında, şirketlerin muhasebe bölümlerinde binlerce çalışan, dijital ortamda gönderdiği beyannameleri hazırlamak için, müşterilerle ve onların çalışanlarıyla temas kurmakta, kimlerin elinden çıktığı dahi bilinmeyen binlerce fatura ve belgeye temas ederek beyan ve bildirimlerde bulunmaya çalışılmaktadır.

*Bu nedenle 120 bin meslek mensubumuz en büyük risk grubu içerisinde yer almakta, çalışanları, aileleri ve yakın çevresi dikkate alındığında 1 milyon kişi corona virüsü (covid-19) salgını ve tehdidi altındır.

BÜYÜK RİSK ALTINDA

Açıklanan tedbir paketinin içerisinde büyük risk altında bulunan meslek mensupları unutulduğu belirten açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Vergi ve SGK ödemelerinin uzatılmasını düşünen yetkililer, beyan ve bildirimlerin uzatılmasını düşünememiştir. Oysa tedbir paketi açıklanmadan günler öncesinde meslek odalarımız,

TÜRMOB aracılığıyla Gelir idaresi Başkanlığımıza olayın ciddiyetini bildirmiş, alınması gereken tedbirler ve meslek örgütümüzün haklı talepleri iletilmiştir.

*Bu anlamda dün olduğu gibi yarınlarda da, sağlıklı koşullarda mesleğimizi icra edebilmek için, bizler de ofislerimizi kapatmak, dış dünyadan uzaklaşmak, kendimize ve ailemize sağlıklı yaşam koşulları oluşturmak istiyoruz.

*Hiçbir beyan ve bildirim insan sağlığından daha değerli olamaz.

“SGK BEYAN BİLDİRİMLERİ ERTELENSİN”

*Bu nedenle, Mart ayı içinde verilmesi gereken KDV1, KDV2, muhtasar, MuhSGK, damga vergisi, turizm katılım payı, BA BS, GEKAP, SGK beyan ve bildirimlerinin ertelenmesini, beratların yüklenme sürelerinin ertelenmesini, vergi incelemelerinin ertelenmesini tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini istiyoruz.

*Yine mücbir sebep halinin kabulünü, meslek mensuplarının, vergi ve SGK prim borçlarının ertelenmesini, bu süreç içerisinde vadesi geçmiş, vergi ve SGK prim borçlarından dolayı icra takiplerinin durdurulmasını, bu süreçte yaşanacak tahsilat sorununu da bulundurarak, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamında biz meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz.

MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE GÖZALTI

Açıklama yapılırken oda başkanı Ali Şahin, başkan yardımcısı Nurali Keleş ile Faruk Adıgüzel ve Uğur Taşkıran isimli oda üyeleri gözaltına alındı.