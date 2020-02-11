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Maltepe’de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı!

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir dürümcüde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

22:51 -
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Maltepe’de dürümcüde silahlı kavga: 4 yaralı!

Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde bulunan bir dürümcüde bir grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Murat K, Murat P. Taki C. Levent A. ve Seyit A. P’yi vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi gönderildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Şüpheli Murat K'yı gözaltına alan polis ekipleri, silaha el koydu.

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamlarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. İHA

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