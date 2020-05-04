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Maltepe’de insanlık dramı! Engelli annesiyle 3 aydır arabada yaşıyor

İstanbul Maltepe’de 83 yaşındaki bir kadın ile oğlu evleri olmadığı için 3 aydır kendilerine ait otomobilde yaşıyor. Salgın nedeniyle daha da zor günler geçirdiklerini söyleyen yaşlı kadın, yetkililerden seslerini duymalarını istiyor.

12:44 -
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Maltepe’de insanlık dramı! Engelli annesiyle 3 aydır arabada yaşıyor

83 yaşındaki Ummuhan Karakaya ve oğlu 3 aydır yaşamını arabada sürdürüyor.

Yaşlı ve engelli kadın aracın arka koltuğunda oğlu ise ön koltukta yatıyor. Arabanın bagajını da mutfak gibi kullanıyorlar.

Sokağa çıkma kısıtlamasında daha da zor günler geçiren aile, sıcak bir yatak başlarını sokacak bir ev istiyor.

Ummuhan Karakaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek kendilerine yardım etmelerini istedi.


”ANNEN ENGELLİ, SEN BEKARSIN” DEYİP EV VERMEDİLER

Oğul Ümit Aslan ise şöyle konuştu:

* Evimiz depremden dolayı çatladı. Oturulamaz raporu verildi.

* Kiralık bir ev bulamadık. ”Annen engelli, sen bekarsın” deyip kimse ev vermedi.

(FOTO: İHA)

* Arabayı satsak perişan olacağız. Nerede kalacağız?

* Annem yürüyemiyor, bakımını ben yapıyorum. Corona virüsünden dolayı kimseyi yaklaştırmıyorum.

* Çok zor günler geçiriyoruz. Gidecek bir yerimiz yok. Annem için sıcak bir yatak istiyorum. (İHA)

aile Corona Cumhurbaşkanı istanbul Kadın Oğul
Son güncelleme: 13:14 04.05.2020
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