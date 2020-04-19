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Maltepe’de trafoda patlama ve yangın!

Maltepe'de meydana gelen trafo patlaması korkuya yol açtı. Patlamayla birlikte çıkan yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü.

22:43 -
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Maltepe’de trafoda patlama ve yangın!

Yangın, saat 21.45 sıralarında Cevizli Mahallesi’nde bulunan elektrik trafosunda çıktı.

Trafodan patlama sesinin gelmesinden sonra alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası mahalle karanlığa gömüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Mahalleye elektriğin verilmesi için ekiplerin çalışması sürüyor. İHA

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