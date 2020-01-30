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Manisa Akhisar ve Kırkağaç’ta yarıyıl tatili uzatıldı!

Manisa Valiliği, meydana gelen deprem nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin uzatıldığını açıkladı.

21:46 -
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Manisa Akhisar ve Kırkağaç’ta yarıyıl tatili uzatıldı!

Valilik tarafından yapılan açıklamada “22.01. 2020 tarihinde Akhisar ve 28.01.2020 tarihinde Kırkağaç ilçelerimizde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir” denildi.

Valilik tarafından depremlere ilişkin yapılan açıklamada şunlar denilmişti:

* İlimizde, 22.01.2020 tarihinde saat 22:22 de merkez üssü Akhisar İlçesi olan 5,4 büyüklüğünde ve 28.01.2020 tarihinde saat 14:26 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir.

* Deprem sonrası Manisa, İzmir, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bağlı ekiplerle toplam 68 mahallede tespit çalışması yapılmıştır.

* Yapılan İncelemelerde;

* Akhisar İlçesinde; 318 adet az hasarlı, 151 adet ağır hasarlı

* Kırkağaç İlçesinde; 268 adet az hasarlı, 123 adet ağır hasarlı,

* Saruhanlı İlçesinde; 2 adet az hasarlı,

* Soma İlçesinde; 8 adet az hasarlı, 1 adet ağır hasarlı olmak üzere

* 4 İlçede toplam 596 adet az hasarlı, 275 adet ağır hasarlı konut yapı tespit edilmiştir.

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Denizli deprem Elazığ izmir Manisa Soma tatil
Son güncelleme: 22:19 30.01.2020
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