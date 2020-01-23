Manisa Akhisar’daki deprem sonrası vatandaşlar tedirgin!

Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor.

Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu.

Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Akhisar’da saat 20.07’de yerin 11.8 kilometre derinliğinde 3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Dün meydana gelen depremin ardından yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Akhisar-Manisa'da meydana gelen Mw 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 23.01.2020 16:36’ya kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2-4.3 arasında değişen 318 artçı deprem kaydedilmiştir. Artçı depremler ve M>4.0 depremlerin odak mekanizması çözümleri aşağıdaki haritada gösterilmektedir” denilmişti. DHA