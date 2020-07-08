Manisa Barosu: Bu bir FETÖ projesidir

TBMM'nin Adalet Komisyonu'nda günlerce görüşüldükten sonra baroların ve muhalefetin tüm tepkilerine rağmen geçen Avukatlık Kanunun'daki değişiklikler ile ilgili yasa taslağı TBMM'nin gündemine gelmeden Manisa Barosu tekrar çağrıda bulundu.

ADLİYEDE YÜRÜDÜLER

Manisa Barosu’na bağlı avukatlar Manisa Adliye binasının içerisinde yürüyüş yaptı. Manisa Barosu’na bağlı avukatlar Manisa Adliyesi'nde tarihinde ilk sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Avukatlar, ‘Direne Direne Kanazacağız', ‘Avukatlar Susmadı, Susmayacak' sloganları eşliğinde adliye koridorlarında çıkışa kadar yürüyüş yaptı. Basın açıklaması öncesinde avukatlar adliye koridorunda Manisa Baro Başkanı Ali Arslan'ın eşliğinde Avukatlık Andı'nı tekrar okudu.

“BAROLAR VE YARGI TAMAMEN SİYASALLAŞACAK''

Adliye koridorlarındaki yürüyüşün ardından Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, avukatlar adına adliye binasının önünde basın açıklaması yaptı.

Yaklaşık 5 aydır Avukatlık Kanunu'nda yapılacak olan değişikliğin Türkiye gündemini meşgul ettiğini ve son olarak Adalet Komisyonu'nda avukatların görüşlerinin alınmadan geçirilen taslağın TBMM'nin gündemine getirileceğini ifade eden Manisa Baro Başkanı Arslan, taslağın yasallaşması halinde hem yargının hem de baroların tamamen siyasallaşacağı vurgusu yaptı.

Manisa Baro Başkanı Arslan yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

* Genel Kurul’a bu taslak geldiğinde biz hâlâ bu değişikliklerin geçmeyeceğini düşünüyoruz. Sağduyunun galip geleceğini düşünüyoruz. Bu taslakta şu an itibariyle yapılan en büyük değişiklik çoklu baro adı altında paralel baroların kurulmasıdır.

* Çoklu baroların taslaktaki şekliyle kurulmasıyla barolar siyasallaşacak, etnik yapılarına ve siyasal düşünceye göre kurulmaya başlanacak.

* Bu da tamamen yargının siyasallaşmasını beraberinde getirecek. Hatta kürsüdeki hakimin karar verirken baroların siyasal yapısına ve avukatın hangi baroya üye olduğuna göre etki altında kalabileceğini göreceğiz.

“SAVUNMANIN ZAYIFLATILMASI YURTTAŞIN ZAYIFLATILMASI DEMEKTİR”

Manisa Baro Başkanı Arslan açıklamasında, Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapılmasıyla baroların siyasallaşacağını ve böylece savunmanın zayıflayacağını ifade ederek, savunmanın zayıflatılmasıyla vatandaşında yargı karşısında güçsüz kalacağının söyledi.

Baro Başkanı Arslan sözlerine şöyle devam etti:

* Vatandaşımızın hak arayışında savunma ne kadar güçlü, dinamik olursa, savunma erkinin hatları ne kadar geniş olursa vatandaşın hakları da o kadar güçlü olacaktır.

* Avukatların ve baroların bu kadar karşı çıkmasını sebebi savunmanın zayıflamasını engellemektir. Yargının zaten siyasallaşmış olan yapısının dışında kalan avukatların siyasallaşmasını engellemektir. Tüm çabalarımız bu doğrultudadır.

“BU BİR FETÖ PROJESİDİR''

Manisa Baro Başkanı Arslan açıklamasının son kısmında, kanunda yapılması düşünülen değişiklik ile barolarda paralel yapıların oluşacağını ve bunun Türkiye'nin geleceğinde derin yaralar açacağının söyledi.

Başkan Arslan sözlerini şöyle noktaladı:

* İktidar sahipleri ve kendilerinde bu gücü görenler, eğer güç sarhoşluğuyla Meclis’e gelen bu yasa taslağını aynen geçirdikleri takdirde bu ülkeye kötülük yapmış olacaklar.

* Türkiye Cumhuriyeti'ne kötülük yapacaklar. Üniter devlet yapısını bozulmasına sebep olacaklar. Bir ülkede yargı siyasallaştığında ve gücü zayıfladığında, savunma siyasallaştığında o ülkenin bağımsızlığı yok olacaktır.

* Lütfen kendinize geliniz. Bu pasif bir olay değildir. Bu bir ‘örgütlenme özgürlüğü’ denilerek üstü kapatılabilecek bir olay değildir.

* Baroların çoklu yapıya kavuşturulması, paralel yapıların kurulması bir FETÖ projesidir. Bunun için geri adım atın ve vazgeçin. Geri adım atmazlarsa bu ülkenin geleceğinde isimleri kötü anılacaktır.

Baro Başkanı Arslan'ın açıklamasının ardından avukatlar Manisa Adliyesi'nin önünde yaklaşık yarım saatlik oturma eylemi yaptı. Avukatlar eylemin ardından dağıldı.