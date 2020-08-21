Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Manisa Kırkağaç’ta deprem oldu! (Son depremler)

AFAD verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 20:57'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.

21:08 -
Haberler Gündem
Manisa Kırkağaç’ta deprem oldu! (Son depremler)

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem saat 20:57’de yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’ne göre ise deprem yerin 7.9 kilometre derinliğinde ve 3.4 büyüklüğünde oldu.

Depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İLGİLİ HABERİmamoğlu'ndan deprem ile ilgili çarpıcı açıklamalarİmamoğlu'ndan deprem ile ilgili çarpıcı açıklamalar
deprem Japonya Manisa son depremler Türkiye
Son güncelleme: 21:19 21.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more