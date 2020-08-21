Manisa Kırkağaç’ta deprem oldu! (Son depremler)

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem saat 20:57’de yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’ne göre ise deprem yerin 7.9 kilometre derinliğinde ve 3.4 büyüklüğünde oldu.

Depremin vatandaşlar tarafından hafif şiddette hissedildiği öğrenildi. Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER

Deprem, şüphesiz hayatımızın gerçeklerinden ve kimi zaman maddi manevi kayıplara yol açan doğal bir afettir. Dünyanın neredeyse tamamında meydana gelen depremler ülkemizde de sıkça görülüyor.

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AFAD SON DEPREMLER