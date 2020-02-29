Manisa şehitler için yürüdü!

İdlib’de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçik için tüm Manisa tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında olduğu Manisa'da da toplanan yaklaşık bin kişi şehitleri için sokağa döküldü.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile Manisa Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atarak İdlib’teki saldırıyı kınadı.

Dev Türk bayraklarıyla yürüyen yaklaşık bin kişilik gruba vatandaşlar balkonlarından sloganlar atarak eşlik etti.

Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da konvoylar eşliğinde yollara dökülerek destek verdi.

Yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup, daha sonra şehitler için dua ederek ve İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı.