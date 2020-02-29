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Manisa şehitler için yürüdü!

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen 34 asker için Manisa’da yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılanlar ellerindeki Türk bayrakları ile ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganları attı.

İlker KILIÇASLAN
23:50 -
Haberler Gündem
Manisa şehitler için yürüdü!

İdlib’de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen 34 Mehmetçik için tüm Manisa tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında olduğu Manisa'da da toplanan yaklaşık bin kişi şehitleri için sokağa döküldü.

FOTO: SÖZCÜ

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile Manisa Şehzadeler ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık bin kişilik grup ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atarak İdlib’teki saldırıyı kınadı.

FOTO: SÖZCÜ

Dev Türk bayraklarıyla yürüyen yaklaşık bin kişilik gruba vatandaşlar balkonlarından sloganlar atarak eşlik etti.

Yürüyüşün yanı sıra onlarca araç da konvoylar eşliğinde yollara dökülerek destek verdi.

FOTO: SÖZCÜ

Yaklaşık 5 kilometre yürüyen grup, daha sonra şehitler için dua ederek ve İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı.

FOTO: SÖZCÜ

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