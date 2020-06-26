Manisa’da 3.6 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Kandilli internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:11’de Manisa’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER