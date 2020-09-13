Manisa’da AKP’li meclis üyesi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Manisa'da AKP'li Kırkağaç ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avukat Mehmet Candan, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. AKP'li Candan'ın 15 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinaya alındığı Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

AKP'de uzun süre görev yapan Candan'ın bir dönem partisinin Kırkağaç ilçe başkanlığını da üstlendiği belirtildi. Candan'ın vefatıyla ilgili olarak AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ile MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

AKP'li Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya hesabından “Geçtiğimiz hafta COVID-19 teşhisi ile hastanede tedaviye alınan, AK Parti Kırkağaç eski İlçe Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mehmet Candan ağabeyimiz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Rabbimden rahmet sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

* Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Avk. Mehmet Candan tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesinde vefat etmiştir. Başarılı siyasetçi Mehmet Candan'a Allahtan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

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