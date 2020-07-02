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Manisa’da cenaze töreni sonrası 139 kişiye ev karantinası

Manisa’da Kula ilçesinde eşinin cenaze töreninin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişide corona virüsü testi yapıldı. Testin sonucunun pozitif çıkması üzerine Filyasyon ekipleri mahallede çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda pozitif vakayla temas eden 139 kişi tespit ederek bu kişilere 14 günlük ev karantinası uygulandı.

İlker KILIÇASLAN
19:33 -
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Manisa’da cenaze töreni sonrası 139 kişiye ev karantinası

Kula'ya bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde 30 Haziran Salı günü sabah saatlerinde kalp rahatsızlığından dolayı yaşamını yitiren yaşlı bir kadın için cenaze namazı düzenlendi.

İkindi vaktinde düzenlenen cenaze namazının ardından rahatsızlanarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşini kaybeden yaşlı adamın corona virüs testi pozitif çıktı. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hemen mahallede filyasyon çalışması başlattı.

Yaşlı adamın akrabalarından 19 kişi ilk etapta karantinaya alındı, mahallede toplam 918 kişiye filyasyon çalışması yapıldı. Pozitif vaka ile temaslı olduğu tespit edilen toplam 139 kişi, 14 günlük süre ile evlerinde karantinaya alındı.

İZMİR'DEN GELİP CENAZEYE KATILMIŞLAR

Corona testi pozitif çıkan yaşlı adamla temaslı olan 139 kişiden 10'unun cenazeye katılmak için İzmir'den geldikleri de ortaya çıktı. Bu kişiler de İzmir'deki ikametlerinde karantina altına alındı.

Ayrıca 14 günlük karantina sürecinde tarlalarında mahsullerini kaldıracak vatandaşların, dışarıdan işçi getirmemek şartı ile tarlalarına çalışmalarına izin verileceği öğrenildi.

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