Manisa’da deprem! 4.1’lik deprem tedirginlik yarattı… Son depremler listesi

AFAD verilerine göre Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırkağaç olan depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER