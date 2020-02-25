Manisa’da deprem tahliyesi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Çarşı Mahallesi Murat Caddesinde 1992 yılında yapılan Uzun apartmanında depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasar tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün teknik inceleme raporunda binanın yıkılacak derecede tehlike arz ettiği belirtildi. Şehzadeler Belediyesi de binada 10 gün içinde güçlendirme çalışması yapılmasını belirten bir yazı göndererek, gerekli çalışmanın yapılmaması halinde apartmanın tahliye edileceğini bildirdi.

APARTMANI BOŞALTMAYA BAŞLADILAR

Şubat ayının başından beri binadaki çatlak ve kaymaların giderek arttığını ve tehlike oluşturduğunu kaydeden apartman sakinleri can güvenlikleri açısından tahliye kararını olumlu bulduklarını, ancak bunca insanın tahliye kararının deprem kapsamında yapılmaması nedeniyle mağdur edildiğini söyledi.

“7 KATLI BİNAYI 2 KATA İNDİRİYORLAR”

Binanın bulunduğu alanın arkasında yer alan Çeşnigir Cami’nin çevresinin açılması projesi kapsamında 7 katlı olan binalarının 2 kata indirildiğini, anlatan apartman sakinlerinden Murat Uzun, son depremlerle birlikte çok zor durumda kaldıklarını söyledi. Murat Uzun, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

* 7 katlı, imarlı binamız. Daha önce binamızda kentsel dönüşüm yapma kararı aldık. Ancak arkamızda bulunan Çeşnigir Cami nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü 7 katlı olan binamızı 2 kata indirmiş. Bu sebeple kentsel dönüşüm sürecini başlatamadık.

* Eğer kentsel dönüşüm sürecini başlatsak 7 katlı binamızı yıkıp 2 katlı bina yapmak zorunda kalacağız. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor, çatlaklar ciddi bir boyuta geldi. Müracaatlarımız neticesinde yapılan incelemelerde Şehzadeler belediyesi kolluk kuvvetleriyle beraber binamızı mühürlemeye gelecek.

* Güvenlik anlamında bu duruma hak veriyoruz. Binamız son depremle bir daha sarsıldı. Fakat AFAD’ın bizim bulunduğumuz alanı deprem hasarları kapsamına almaması nedeniyle mağduruz.

* Mühürlenme işleminin yapılıp mağdurlar nerede barındıracak, herhangi bir kurum ya da şahıs yardımı yok. Şu anda bu apartmanda yaklaşık 30 kişi ikamet ediyor, bu insanlar bugün itibariyle sokakta. Ekonomik gücü olmayan insanlar var, bir misafirhane açılmadı.

“HALA KREDİ BORCUMU ÖDÜYORUM”

Evinin kredi borcunu hala ödediğini anlatan ev sahiplerinden Süleyman Yalçıntaş ise şunları kaydetti:

* 10 yıllık kredi borcuyla bu evi aldım. 7 yıl daha borcum var. Evi boşaltmamız için tebligat geldi. Mağdur durumda kaldık, evimizi boşaltmak zorundayız. Devletimizden bizi mağdur bırakmamalarını istiyoruz.

* Son depremlerden dolayı çok fazla çatlaklar, yarıklar oluştu. Son depremden sonra çatlaklar daha da büyüdü. Akhisar ve Kırkağaç’da insanlara yardım ediliyor, ama Manisa merkezde böyle bir karar yok.

* Depremlerden biz etkilendik. Çok zor durumdayız. Zabıta ekipleri mühürlemek için geldi, eşyalar tahliye ediliyor. Bina mühürlenecek.

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