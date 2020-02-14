Manisa’da depreme dayanıksız 29 eğitim binası yıkılacak

Manisa Valiliği, kentte depreme dayanıklı olmayan 29 okulun yıkılacağını duyurdu. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin deprem faylarının üzerinde yer aldığı belirtildi ve eğitim binalarının güvenliğine dikkat çekildi.

252 bin öğrencinin eğitim gördüğü Manisa’da hazırlanan deprem tahkik raporlarında 29 binanın eğitime uygun olmadığı belirtildi.

Akhisar’da 3, Gölmarmara’da 1, Gördes’te 1,Kırkağaç’ta 3, Kula’da 1, Salihli’de 3, Saruhanlı’da 4, Soma’da 1, Selendi’de 1, Turgutlu’da 5, Yunusemre’de 5 okuldaki öğrenciler tahliye edilecek ve yıkılacak.

YIKILIP YENİDEN YAPILACAK

Manisa Valiliğinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

*Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde, 20 okulumuza ait ikisi lojman, biri pansiyon olmak üzere 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı verilmiştir.

*Eğitim binaları için yıkım kararı alınan okullarımızdan 10 okulumuzdaki öğrencilerimiz aynı bahçedeki sağlam blok ya da okulda, 2 okulumuzdaki öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamında bölgedeki en yakın okullarda, geriye kalan 8 okulumuzdaki öğrencilerimiz ise kayıt bölgesindeki en yakın okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceklerdir.

*Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde, deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen ve yıkım kararı alınan eğitim binalarının en kısa sürede yıkılarak yeniden yapımı için tüm çalışmalar başlatılmıştır.