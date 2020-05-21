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Manisa’da korkunç olay: 17 yaşındaki kız pompalı tüfekle öldürüldü

Manisa'da 17 yaşındaki Ceren Kultaş, benzin istasyonunda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

07:28 -
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Olay İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

FOTO: İHA

Edinilen bilgiye göre arkadaşının kullandığı bir otomobil ile benzin istasyonuna gelen Ceren Kultaş, arkadaşı otomobili yıkarken cep telefonu ile henüz tespit edilemeyen bir kişiyle tartıştı.

FOTO: İHA

Bu tartışmanın hemen ardından motosiklet ile benzin istasyonuna gelen ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi, uzaktan pompalı tüfekle Ceren Kultaş'a 3 el ateş etti.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, şüpheliyi tespit etmek için çalışma başlattı. (İHA)

Ankara benzin cep telefonu izmir Manisa motosiklet otomobil Polis
Son güncelleme: 07:56 21.05.2020
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