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İstanbul ve Manisa’da korkutan depremler

AFAD'dan alınan bilgilere göre Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,5 büyüklüğünde, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

03:34 -
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İstanbul ve Manisa’da korkutan depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.57’de Marmara Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem 7,03 kilometre derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23’te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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Son güncelleme: 04:23 02.02.2020
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