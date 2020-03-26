Manisa’da polis, yaşlı adama kötü davrandı! Emniyet’ten açıklama

Türkiye’de corona virüsü çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşa dışarı çıkma yasağı getirildi. Yasağın başlamasının ardından polis, belediyeye bağlı zabıta ekipleri ve jandarma dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarla ilgili uygulama yaptı.

Manisa Otobüs Terminali’ndeki banklarda oturan 65 yaşındaki vatandaş ile terminal polisi B.Y. arasında sert diyaloglar yaşandı. Polisin yaşlı vatandaş ile yaşadığı tartışma, terminalde otobüs bekleyen başka bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Görüntüler osyal medyada paylaşılınca polis B.Y.’ye tepkiler yükseldi.

EMNİYET ÖZÜR DİLEDİ

Görüntünün ardından Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden şu açıklama yapıldı: ”Manisa’da hepimizi üzen görüntülere neden olan polis memuru görevinden uzaklaştırılmıştır. Amcamızdan, bizleri derinden üzen bu davranıştan dolayı özür diliyoruz.”