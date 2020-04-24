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Manisa’da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde aralarında daha önceden mera yüzünden husumet olduğu iddia edilen 2 aile arasında çıkan tartışmada aynı aileden 4 kişi ölürken, diğer aileden de 1 kişi yaralandı. Olayda öldürülen 63 yaşındaki Hasan Mısırlı'nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

İlker KILIÇASLAN
14:46 -
Haberler Gündem
Manisa’da pompalı dehşeti: 4 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, olay, saat 11.00 sıralarında Salihli’ye bağlı Eldelek Mahallesi’nde meydana geldi.

Bekir K. (57) ve Galip K. (57) isimli 2 kardeş ile daha önceden aralarında mera yüzünden husumet bulunan Halime Mısırlı (64), Halil İbrahim Mısırlı (40), Hasan Mısırlı (63) ve Halil Mısırlı (41) isimli şahıslar arasında tartışma çıktı.

AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sonucunda cezaevinden yeni çıkan Hasan Mısırlı (63), Bekir K.'yu (57) bıçakla yaraladı. Kavganın büyümesi sonucu Galip K. yanında bulunan av tüfeği ile Halime Mısırlı, Hasan Mısırlı, Halil Mısırlı ve Halil İbrahim Mısırlı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olayda hafif şekilde yaralanan Bekir K. ile olayın şüphelisi olan Galip K. isimli şahıslar olayda kullanıldığı tespit edilen av tüfeği ile birlikte yakalandı.

aile Manisa
Son güncelleme: 15:11 24.04.2020
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