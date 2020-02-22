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Manisa’da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi!

22 Ocak’ta merkez üssü Akhisar’ın Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından deprem fırtınasının yaşandığı Manisa’da sarsıntılar devam ediyor. Bir aydır depremlerle sallanan Manisa'da son 16 saatte 4’ü 3 şiddetinden büyük 44 deprem meydana gelirken vatandaşların tedirginliği de sürüyor.

17:26 -
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Manisa’da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi!

Manisa'da yaşanan deprem fırtınası devam ederken son 16 saat içinde 44 deprem meydana geldi.

4'ünün 3’ten büyük olduğu depremler vatandaşların tedirginliğinin devam etmesine neden olurken bugün, 04.25'te merkez üssü Akhisar Musalar olan 3.4, 08.26'da Kırkağaç İlyaslar'da 3.6, 08.44'te Kırkağaç Karakurt'ta 3.0, 12.15'te Kırkağaç Karakurt'ta 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenilirken bir yandan da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İHA

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