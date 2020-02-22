Manisa’da son 16 saatte 44 deprem meydana geldi!

Manisa'da yaşanan deprem fırtınası devam ederken son 16 saat içinde 44 deprem meydana geldi.

4'ünün 3’ten büyük olduğu depremler vatandaşların tedirginliğinin devam etmesine neden olurken bugün, 04.25'te merkez üssü Akhisar Musalar olan 3.4, 08.26'da Kırkağaç İlyaslar'da 3.6, 08.44'te Kırkağaç Karakurt'ta 3.0, 12.15'te Kırkağaç Karakurt'ta 3.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremlerin herhangi bir hasara neden olmadığı öğrenilirken bir yandan da ağır hasar alan binaların yıkım çalışmalarının devam ettiği bildirildi. İHA