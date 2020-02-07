Manisa’da ulaşıma kar engeli

Kula’da gece saatlerine yoğun şekilde yağmaya başlayan kar yağışı sebebiyle, polis ve jandarma ekipleri İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde önlem aldı. Saat 23.00 sıralarında başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan İzmir-Ankara D300 karayolundaki Kavacık rampasında, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri öncülüğünde, Karayolları ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı. Her kar yağışı sonrasında ulaşımda aksama yaşanan Kavacık Rampasına TIR gibi büyük araçların seyahat etmesi bir süre engellendi.

Emniyet görevlileri, karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmaları sonrasında İlçe Stadyumu yakınlarında büyük araçlarıngeçişine izin verdi. Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Elazığ’da meydana gelen deprem felaketinin ardından yardım götürdüğü Elazığ’dan dönüşte Kula rampasında yoğun kar yağışına yakalanan Manisa Soma Taşıyıcılar Kooperatifi üyesi Emrah Şahinbaş, “Soma’dan Sosyal Yardımlaşma kömürü alıp, Elazığ’daki depremzede vatandaşlarımıza, kardeşlerimize yardım için Elazığ’a gitmiştik. Kömür teslimatımızı yaptık. Dönüşte Kula rampalarında emniyet güçleri trafiği tehlikeye atmamak adına bizi durdurdu. Bizde yolun açılması için bekliyoruz.” dedi. DHA