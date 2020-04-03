‘Manisa’da vaka sayısı az, çünkü kit yok’

Corona virüsü ile mücadele eden Türkiye’de hangi ilde kaç vaka olduğu da açıklanmaya başladı. Manisa’da 65 vaka olduğunun açıklanması üzerine Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran Sözcü’ye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın, corona virüsü ile ilgili olarak açtığı ‘https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/laboratuvar-listesi’ isimli internet sitesinde, corona virüsü testinin yapıldığı 37 laboratuvarın bilgisi yer aldı. Manisalıların en çok merak ettiği konulardan olan ”Manisa’da test yapılıyor mu?” sorusu da bu bilgiler ışığında yanıtını buldu. Yayınlanan listede Manisa’da test yapılacak hastanenin bulunmadığı gözlenirken, tanıların İzmir Halk Sağlığı ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarlarında yapıldığı dikkat çekti.

“VAKA SAYISI KİTLER GELDİKTEN SONRA ARTABİLİR”

Şahut Duran, Manisa için açıklanan 65 vaka sayısının az olmasının şehirde virüs tanı kitinin olmamasından kaynaklandığını belirterek, ”Manisa’da şu anda bir tanı kiti yok. Önümüzdeki haftalarda ilimize tanı kiti geleceği söyleniyor. Tanı kiti geldikten vaka sayısının artabileceğinden endişe ediyoruz. Çünkü bakılma hızı arttıkça vaka sayısı da artacak. Manisa’daki tanılar daha önce Ankara’da yapılıyordu. Şimdi İzmir’de yapılmaya başlandı. Ancak İzmir’de tanının konulduğu hastanelerde yoğunluk var. Yoğunluk sebebiyle Manisa’da sayısının az olması normal” dedi.