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Manisa’da yaşlı adama kötü davranan polisin görev yeri değiştirildi

Corona virüsü sebebiyle Türkiye'de 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı Manisa’da polis ile yaşlı bir vatandaşın tartışmasına neden oldu. Polis memuru B.Y. hakkında 65 yaşındaki bir vatandaşı sert bir şekilde uyarmasıyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılarak, memurun görev yeri değiştirildi.

İlker KILIÇASLAN
15:32 -
Haberler Gündem
Manisa’da yaşlı adama kötü davranan polisin görev yeri değiştirildi

Türkiye’de corona virüsü çerçevesinde alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşa dışarı çıkma yasağı getirildi. Yasağın başlamasının ardından polis, belediyeye bağlı zabıta ekipleri ve jandarma dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarla ilgili uygulama yaptı.

Manisa Otobüs Terminali’ndeki banklarda oturan 65 yaşındaki vatandaş ile terminal polisi B.Y. arasında sert diyaloglar yaşandı. Polisin yaşlı vatandaş ile yaşadığı tartışma, terminalde otobüs bekleyen başka bir yolcu tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılınca polis B.Y.’ye tepkiler yükseldi.

 

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Görüntünün ardından terminalde görevli olan polis B.Y. hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldığı ve  polis memuru B.Y.’nin görev yerinin de değiştirildiği öğrenildi.

Corona Manisa Polis Türkiye uygulama
Son güncelleme: 15:42 26.03.2020
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