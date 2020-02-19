Kandilli Rasathanesi’nden Manisa açıklaması: 3774 deprem kaydedildi

Twitter hesabından açıklama yapan Özener, “22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde 18 Şubat 2020 saat 22:00 itibariyle 3774 adet deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

KIRKAĞAÇ DA SALLANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün saat 19.09’da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kırkağaç’ta bugün 00.23’te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.