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Kandilli Rasathanesi’nden Manisa açıklaması: 3774 deprem kaydedildi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Twitter hesabından 22 Ocak'ta olan 5.6 büyüklüğündeki Akhisar depreminin ardından 3774 adet depremin meydana geldiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
00:58 -
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Kandilli Rasathanesi’nden Manisa açıklaması: 3774 deprem kaydedildi

Twitter hesabından açıklama yapan Özener, “22 Ocak 2020 tarihinde merkez üssü Musalar-Akhisar olan Ml=5.6 büyüklüğündeki deprem ile başlayan Manisa'daki deprem etkinliğinde 18 Şubat 2020 saat 22:00 itibariyle 3774 adet deprem kaydedilmiştir” ifadelerini kullandı.

KIRKAĞAÇ DA SALLANDI

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde dün saat 19.09’da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kırkağaç’ta bugün 00.23’te yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu.

deprem Manisa Twitter
Son güncelleme: 00:59 19.02.2020
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