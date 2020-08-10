Manisa’daki Vestel fabrikasında korkutan iddia: 7 işçi coronadan hayatını kaybetti!

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Vestel'de vaka sayısı yaklaşık bin kişi” açıklamasının ardından Manisa Kadın Meclisi üyeleri Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasının önünde basın açıklaması yaptı.

“FABRİKA İŞÇİLERİ ‘ARTIK ÖLMEK İSTEMİYORUZ’ DİYE HAYKIRIYORLAR”

Kadın Meclisi üyesi Semiha Hasgör, Vestel'de yaşanan Covid-19 vakalarıyla ilgili sosyal medyada çok paylaşımların yaşandığını ve birçok işçi ailesi ile işçinin kendilerine ulaşarak yaşananlarla ilgili şikayetlerde bulunduğunu ifade etti.

Fabrikada 7 işçinin corona virüsünden hayatını kaybettiğini öne süren Hasgör şöyle konuştu:

* Aylardır ufak tefek şikayetleri duyuyorduk. Ancak son günlerde hem sosyal medyada şikayetler konuşulmaya başladı.

* Manisa Tabip Odası yaptığı açıklamada Vestel'deki vaka sayısının 1000 olduğunu ifade etti. Ayrıca iddialara göre 7 işçinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

* Bize ‘Siz bunları nereden biliyorsunuz’ diye soruyorlar. Bunları fabrikada çalışan arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan, ailelerin ve işçilerin bile ulaşmasından biliyoruz.

* Fabrikada yaklaşık 20 bin işçi çalışıyor. Herkesin bir akrabası bu fabrikada çalışıyor. Vestel corona önlemleriyle ilgi fabrikanın belgesinin bulunduğu ifade ediyor. Biz buna inanmıyoruz.

* Madem ki ciddi önlemler alınıyor, TSE belgeli önlemleri uyguluyorsunuz. O zaman neden işçiler ölüyor, vaka sayısı neden artıyor. Bütün bunların cevabını vermesini beklerken başka açıklama yapıyorlar.

* Vestel işçileri ‘artık ölmek istemiyoruz’ diye haykırıyorlar. Manisa'da 10 tane milletvekili var. Fabrikada olanlarla ilgili neden bir açıklaması yok. Ama meclis tatilde işçiler ölüyor meclis tatilde.

“KİMSEYE SÖYLEMEYİN DİYE BASKI YAPILIYOR”

Kadın Meclisi üyesi Büşra Seyhan ise Vestel'de gerekli tedbirlerin alınmadığını belirterek fabrikada Covid-19 testi pozitif çıkan işçilere de ‘Sakın kimseye söylemeyin' diye baskı yapıldığını öne sürdü.

Fabrikada işçilerin molasın 12 saat zorunlu olarak çalıştırıldığını ifade eden Seyhan şu ifadeleri kullandı:

* Covid-19 testi pozitif çıkanlara ‘kimseye söylemeyin' diye baskı yapılıyor. İşçilerin yemek ve çay molası yasaklanıyor.

* İşçiler molasız olarak günde 12 saat çalıştırılıyor. Tüm bunlar açığa çıkmasın diye, işçilere kendi gruplarında Vestel ile ilgili olumlu mesajlar paylaşılması için baskı yapılıyor.

* Hatta hazırlanmış mesajlar verip kopyala-yapıştır yorumlar yapmaya zorluyorlar. Kadınlar, işçiler bu çalışma koşulları altında, baskılarla konuşamaz, susar zannediyorlar. Elbette ki işçiler sessiz kalmıyor, sessiz kalmıyoruz.

“ZORUNLU OLMAYAN ÜRETİM DURDURULMALI”

İşçilerin ücretli izne gönderilerek Covid-19 testi yapılması gerektiğini vurgulayan Seyhan şunları söyledi:

* Öncelikli olarak zorunlu olmayan üretim durdurulmalıdır. Tüm işçiler ücretli izne gönderilmeli ve Covid-19 testi yapılmalıdır.

* Ancak işçiler için tüm tedbirler alındıktan, fabrika dezenfekte edildikten sonra üretime tekrar devam edilmelidir.

* Sadece yöneticilerin çalışma alanları değil, tüm üretim ve çalışma alanları dezenfekte edilmelidir.

* Çalışma saatleri 8 saate düşürülmelidir. Beslenme ve mola hakları sağlanmalıdır.

KADIN İŞÇİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

4 yıldır Vestel'de çalışan Yeliz Kurt ise fabrikada yaşananları SÖZCÜ'ye anlattı. Coronanın Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günlerde fabrikada bir takım önlemlerin alındığını ancak 1 Haziran tarihinden itibaren başlayan normalleşme sürecinden sonra vaka sayılarında artış yaşandığını iddia eden Kurt şu ifadeleri kullandı:

* Yaşanan vaka artışı ile birlikte ölümlerde arkada arkaya duyulmaya başladı. Fabrika yönetiminin önlem aldık dedikleri şey işçinin çayını ve kahvesini içmesine engel olmak.

* İstihkakı olan yemek hakkını 4 aydır ekmek arası olarak vermek ve bununla 12 saat çalışmaya mecbur etmek. Sağlık açısından düşünmek gerekir.

* Corona virüsüyle mücadelenin en önemli şartlarından bir tanesi sağlık beslenmek ve dinlenmek. Ancak fabrikada doğru dürüst beslenmeden hiç aralıksız, bayram günleri de dahil günde 12 saat çalıştırılmaktayız.

“FABRİKADA 7 İŞÇİ CORONADAN HAYATINI KAYBETTİ”

Fabrikada kendi çalıştığı bölümde 7 arkadaşının Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini öne süren fabrika işçisi Kurt şunları söyledi:

* Sosyal mesafeye fabrika içinde olabildiğince dikkat edilmeye çalışılsa da üretim alanlarına inip de kimse bakmıyor. Çünkü üretim alanlarında dip dibe çalışıyoruz.

* Soyunma dolaplarında dip dibe giyiniyoruz. Ancak ne yazık ki fabrikada gerekli önlemler alınmıyor.

* Benim çalıştığı tarafta 7 arkadaşımız virüs sebebiyle hayatını kaybetti diye biliyoruz. Biz arkadaşlarımızı tanıyoruz ve biliyoruz. Ölen arkadaşlarımızı tanıyoruz.

ÖLEN 5 KİŞİNİN İSMİNİ AÇIKLADILAR

Öte yandan fabrika çalışanları corona virüsünden hayatını kaybeden 7 kişiden 5’inin ismini açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin isimleri şu şekilde; “Ali Yılmaz, Taner Arı, Özkan Kocaağaoğlu, Mehmet Demir, Ömer Tatlıkalıp”