Manisa’nın iki ilçesinde okullar tatil ilan edildi! İşte kar tatili olan ilçeler…

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı. Turgutlu ilçesinde de dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu.

TURGUTLU’DA 15 OKULA KAR TATİLİ

Şehir merkezinde eğitim ve öğretim devam ederken yüksek kesimlerde bulunan 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Dağmarmara Köy grubundaki 6 okul, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır olmak üzere 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.

AKHİSAR’DA KIRSAL KESİMDE EĞİTİME ARA

Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.” İHA