Mankenin villasını kamyonla soyan hırsızlar hayvanları bile çaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ünlü manken Bilun Dohmen’in Gündoğan Mahallesi’ndeki villasının soyulduğu ortaya çıktı. Hırsızların kamyon getirip çiftlikteki koyun, kuzu, tavuklar ile villanın kapı ve pencerelerini kesici aletlerle açarak, silah koleksiyonundaki 4 av tüfeği, ruhsatlı tabancaları, mücevherleri, değerli eşyalarını alarak kayıplara karıştığı belirlendi.

JANDARMAYA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaklaşık 20 yıl önce Bodrum’a yerleşen 1990’lı yılların ünlü mankeni Bilun Dohmen’in, jandarmaya hırsızlığı gerçekleştiren kişiyi tahmin ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Dohmen’in villasına gelen jandarma olay yeri araştırma ekipleri parmak izi incelemesi yaptı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

“3 AYDIR EVİMDE BESLEDİĞİM KİŞİ BENİ SOYDU”

Yaklaşık üç ay önce İsviçre’den gelen ve sokaklarda yaşadığı için yardım elini uzattığı bir arkadaşını, villasının yanındaki müştemelata yerleştirdiğini, geçinmesi için para yardımı da yaptığını belirten Dohmen, “Bu kişinin sokakta olduğunu ve transeksüel olduğunu söylediler. Bana yardım eder misin dediler, ben de acıdım yardım etti.

Çiftlikteki villamın bulunduğu yerdeki müştemilata yerleştirdim yemesini içmesini her şeyini sağladım, üstüne para da verdim. Ancak bana bunu yapacağı aklıma gelmezdi. Bu sabaha karşı kamyonu getirip birileri ile birlikte villada ne var ne yoksa hayvanlarıma kadar villaya girip, mücevherlerimle ve çok gizli bölmelerde sakladığım silah koleksiyonum ve ruhsatlı tabancalarıma kadar her şeyimi götürmüş.

Büyük bir şok içindeyim. İyilik yaptığım bu 5. insan ve beni acımasızca soydu. Jandarmaya suç duyurusunda bulundum ve alınan parmak izlerinden suçlunun kimliği tespit edildi, kimliği tespt edildiği için beni ölümle tehdit etmeye başladı” diye konuştu.

ŞANTAJ İDDİASI

Hırsızların girdiği villasında SÖZCÜ’ye açıklama yapan ünlü manken Dohmen sosyal medya hesabındanda şu cümleleri paylaştı. “Arkadaşlar ben akıllanmayacağım. Yine üzülüp evime insanları alıyorum. Başıma gelmeyen kalmadı. Yedirip içirip nankörlük görmek insana çok koyuyor. Uyuşturucu kullanan insanlardan gerçekten uzak durmak gerekiyormuş bunu bir kere daha anladım.

Transseksüel sokakta kalmış kimsesiz beş parasız İsviçre’den Türkiye’ye gelip onun bunun dolandıran insanlar türediler haberiniz olsun. 3 ay evimde yedirip içirip cebine para koyduğum binlerce para harcadım arkadaşlarımın da yardım ettiği kişi tarafından mağdur edildim. Dünden beri jandarmalardayım evim soyuldu, kapılar kırıldı. Evde bulunan değerli her şey çalındı. Tek sevindirici şey parmak izleri çok net aşağı yukarı kim olduğu biliniyor. Bekleyip görelim. Yalnız size tek söyleyeceğim şey İsviçre’de yıllarca uyuşturucu kullanıp Bodrum’a gelmiş o transseksüelden aman uzak durun.

En büyük özelliği gizli konuşturup ses kaydı alıp görüntü çekip şantaj yapmak. Sonra da tehdit edip gözdağı verip evini soymak. Bu benim başıma geldi. Kesin ismi tabii ki açıklayacağım ama şu anda soruşturma devam ettiği için kim olduğunu söyleyemiyorum. Ama yüzde doksandokuz kim olduğu hepimizce bilinen bir durum. Son sözüm aman bu kişiden uzak durun” dedi.

Jandarmanın hırsızları yakalamak için operasyon başlattığını belirten Dohmen suçu işlediğini iddia ettiği L.R.Ö’nün fotoğraflarını paylaştı.