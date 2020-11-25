Mansur Yavaş: 3 aylık 10 GB internet desteğimizi başlattık

Pandemi sürecinde uzaktan eğitim sistemiyle öğrenimlerine devam eden öğrencilere ücretsiz internet desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internet erişimi olmayan 928 kırsal mahallede ücretsiz wi-fi bağlantısı kurulumuna devam ederken, sosyal medya hesapları üzerinden yeni bir paylaşım yaparak sosyal yardımlardan faydalanan 15 bin öğrenciye ücretsiz mobil internet desteği vereceklerini açıkladı.

3 AY BOYUNCA 10 GB MOBİL İNTERNET ÜCRETSİZ

Ankara'da yaşayan ve sosyal yardım alan 96 bin aileye kısa mesajla (SMS) başvuru formuna ilişkin link gönderilerek, ihtiyaç duyan öğrencilerin ücretsiz internet için başvurabilecekleri bildirildi. Yavaş bu hizmetten yararlanmak isteyen öğrencilere seslenerek, “Ailesi sosyal yardımlardan yararlanan 15 bin öğrencimizin eğitim hakkından mahrum kalmasını önlemek için 3 aylık 10 GB internet desteğimizi başlattık. Müracaat edenlerin yüklemelerini bu hafta için tamamlamayı planlıyoruz. Bizim desteğimiz sizin başarınız olsun” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Başkentte eğitim gören ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına yönelik başlatılan hizmet için başvuru süreci devam ediyor. Daha önce başvuramayan sosyal yardım alan öğrencilere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından ikinci kez kısa mesaj gönderilmeye başlandı. Yeni başvuruda bulunacak öğrencilerin önümüzdeki aydan itibaren cep telefonlarına 3 aylık 10 GB ücretsiz internet yüklenecek.