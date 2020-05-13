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Mansur Yavaş: Amaçları Ankara halkının cezalandırılması

Geçen hafta olağanüstü gündemle toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde belediyenin, 'bütçenin yüzde 10'una kadar borçlanma' talebi AKP ve MHP gruplarının oyları ile sınırlandırılmıştı. Duruma öfkelenen Başkan Mansur Yavaş, "Ankaralılar herkese gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Twitter hesabından detaylı bilgi paylaşan Mansur Yavaş, "Meclisteki muhalefetin en büyük amacı Ankaralıya yapılan hizmet ve ödemelerin aksaması, Ankaralının cezalandırılmasıdır. Bunun başka bir izahı olamaz" dedi.

13:20 -
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Mansur Yavaş: Amaçları Ankara halkının cezalandırılması

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi 8 Mayıs’ta corona özel gündemiyle toplanmıştı. Belediyenin borçlanma talebi, çoğunlukta olan AKP ve MHP grupları tarafından ‘sosyal yardım ve taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere’ 100 milyon lira ile  sınırlandırılarak kabul edilmişti.

Borçlanma dışında birçok talebin de yine AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği toplantıda konuşan Başkan Mansur Yavaş şu ifadeleri kullanmıştı:

ANKARA HALKI GEREKEN CEVABI VERECEKTİR

* Bunun tabi bir sorumluluğu olacak elbette. Siyasi sorumluluğu olacak. Daha önceki yıllarda nasıl krediler verilmiş, nasıl faizlerle verilmiş, şimdi nasıl bir uygulama var, otobüslerde, billboardlarda (reklam panoları) televizyonlarda ziyadesiyle göreceksiniz.

* Çünkü Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize Ankara'yı emanet etmiş, en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Buna engel olmaya, çomak sokmaya çalışan herkese de mutlaka gereken cevabı verecektir.

“BELEDİYENİN GELİRLERİ  YÜZDE 55 DÜŞTÜ”

Bugün de sosyal medya hesabından biri dizi paylaşımda bulunan Yavaş şunları kaydetti:

* Nisan ayında gelirlerimiz %55 yani 229 milyon TL azalmış bulunmaktadır.  Giderlerimiz ise, Covid-19 salgınıyla mücadele dışında zorunlu olmayan harcamalarımızı kısmamıza rağmen, % 15 yani 58 milyon TL artış göstermiştir. Hazine payımız ise %49 oranında azalmıştır.

* Salgının uzaması halinde, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere bütçenin %10’una kadar borçlanma talebimiz reddedilmiş ve 6 milyonluk nüfus için sadece 100 milyona kadar borçlanma yetkisi sosyal yardım ve taşımacılık sektöründe kullanılmak üzere sınırlandırılarak verilmiştir.

‘ANKARALILAR CEZALANDIRILIYOR’

* Oysa bizden önce tüm borçlanma isteklerine aynı belediye meclisi sorgusuz sualsiz onay vermiştir. Buradan anlaşılıyor ki, meclisteki muhalefetin en büyük amacı Ankaralıya yapılan hizmet ve ödemelerin aksaması, Ankaralının cezalandırılmasıdır. Bunun başka bir izahı olamaz.

* ASKİ 2020 bütçesinin tarihinde ilk defa eksi 477 milyon TL açıkla kabul edilmesi ve “kendi imkanlarınızla halledin” denmesini de Ankara halkının takdirine sunuyoruz. Ankaralının sağlığını korumak hepimizin görevidir. Zira söz konusu olan bizim ve sevdiklerimizin de sağlığıdır.

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Son güncelleme: 13:49 13.05.2020
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