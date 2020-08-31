Mansur Yavaş Büşra hemşireye hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu!

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz, teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN YANIT

Corona virüsü salgını ile mücadelede hayatlarını dahi hiçe sayarak en ön safta özveriyle mücadele eden sağlık çalışanının bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı.

Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi'nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Yavaş’ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mutfağında hazırlanan aşureler Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi.

HEDEF GÖSTERİP TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

* Sevgili kızın Büşra’yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen.

* Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın.

“CEVAP VERMEKTEN ÇEKİNİR OLDUM”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tehdit edilen Büşra hemşireyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Aybüke Ateş isimli bir kullanıcının “Başkanım beni evlat edinebilir misiniz?” şeklindeki paylaşımına cevap veren Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Aybüke, Sizler benim kendi evlatlarımdan ayırmadığım çocuklarımsınız.

* Ancak bir tabak aşure isteyen temiz yüreklerin bile hedef gösterildiği bir ortamda sizlere cevap vermekten çekinir oldum.

* Sevgi, kötülükten daima üstündür. Biz hep sevgiyle kalalım.

BAKAN KOCA BÜŞRA HEMŞİREYLE GÖRÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Büşra hemşireyle telefonda görüştüğünü belirtti.

Koca, şunları aktardı:

* Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin.

* Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler.

YAVAŞ’TAN KOCA’YA TEŞEKKÜR

Bakan Koca’nın Büşra hemşireyle görüştüğünü belirttiğini paylaşımını alıntılayan Mansur Yavaş, “Sayın Bakanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler” diye yazdı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büşra hemşireye hakaret eden kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yavaş, şunları belirtti:

* İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra’ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.

* Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var.