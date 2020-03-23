Mansur Yavaş: Doğal gaz borçlarının da ertelenmesini talep ediyoruz

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 12 Mart 2020 tarihinde corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 2 ay su kesintisine gitmeyeceğini açıklamıştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda doğal gaz borçları için de aynı talepte bulunduklarını ifade etti.

“AYNI KARARIN VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Eski borçları sebebiyle suyu kapalı olan ve belediyemizle hukuki süreç yaşayan abonelerimizin tamamının sularını kullanıma açma kararımızın ardından, vatandaşlarımızdan gelen yoğun istek üzerine Başkent Gaz borçları için de aynı kararın verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.