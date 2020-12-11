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Mansur Yavaş duyurdu: ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş coronadan vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş'ın corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güncellenme: 18:27, 11/12/2020
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Mansur Yavaş duyurdu: ANFA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş coronadan vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonu olan ANFA’nın Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yalçıntaş, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi.

Vefat haberini sosyal medya hesabından paylaşan Mansur Yavaş, çok üzgün olduğunu belirtti.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Temiz yürekli dostum, ANFA Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Yalçıntaş’ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Çok üzgünüm.

* Kendisine Allah’tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum.

* Mekanın cennet olsun güzel yürekli kardeşim. Seni hiçbir zaman unutmayacağız.

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Yayınlanma Tarihi:18:26,