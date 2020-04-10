Mansur Yavaş, işsiz kalan nakliyecilerle çalışma kararı aldıklarını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak ve Belediyemizin iş yükünü azaltmak için, gıda kolilerinin dağıtımında nakliye esnafı ile ücreti karşılığında iş yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“ÜCRETİ KARŞILIĞINDA İŞ YAPILACAKTIR”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, işinden mahrum olan nakliyeciler için çalışma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

* Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde işinden ve gelirinden mahrum kalan terzi esnafı ile maske üretimi konusunda işbirliği yapmasının ardından nakliyeciler için de çalışma başlatıldı.

* Nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarımıza destek olmak ve Belediyemizin iş yükünü azaltmak için, gıda kolilerinin dağıtımında nakliye esnafı ile ücreti karşılığında iş yapılacaktır.

“ESNAFIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Gıda desteği kolilerinin dağıtımında, salgın nedeniyle işinden mahrum olan nakliyeci kardeşlerimizle çalışma kararı aldık. Zor günlerde esnafımızı yalnız bırakmayacak, hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Birlikte Başaracağız.” ifadelerine yer verdi.

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