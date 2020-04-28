Mansur Yavaş şimdi de çiftçiye 5 milyon fide dağıtacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticilerin desteklenmesini ve kırsal kalkınmayı sağlayacak projeleri hayata geçiriyor.

Başkentli çiftçileri teşvik ederek tarımsal üretimi artırmak amacıyla destek programlarını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mayıs ayında çiftçilere 5 milyon domates ve sivri biber fidesi dağıtarak bu desteğini sürdürecek.

HEM BAŞKENT EKONOMİSİ HEM BAŞKENT ÇİFTÇİSİ KAZANACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek verme amacıyla su fiyatlarını 50 kuruşa indirmesi ve üreticilerin ellerinde kalan ürünleri satın alarak, yem bitkisi ve tohumu dağıtımının ardından Mansur Yavaş'ın “En büyük hayalim dediği” sözleşmeli üreticilik modeline geçti.

Yüzde 75'i hibe yüzde 25'i çiftçi katkı payı olmak üzere toplam 5 milyon 95 bin 20 adet domates ve sivri biber fidesini çiftçiyle buluşturacak.

25 İLÇENİN TAMAMINDA ÇİFTÇİLERE FİDE DESTEĞİ

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş'ın talimatıyla başkent ekonomisini canlandırmak amacıyla, 10-15 Mayıs tarihleri arasında merkez dahil 25 ilçenin tamamında çiftçilere domates ve sivri biber fidesi desteği sağlayacağını açıkladı.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Ankara'nın tarımın da başkenti olmasına yönelik çalışmalar sürerken, 2020 yılı sebze fidesi desteği kapsamında Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere 2 milyon 704 bin 170 domates, 2 milyon 390 bin 850 sivri biber fidesi dağıtacak.

Özellikle üreticilerin tercihi olan Nergis cinsi domates ile Demre cinsi sivri biber fide çeşitleri seçilerek üreticiye ulaştırılacak.

Sebze fidesi desteğinden yararlanmak isteyen başkentli çiftçiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na başvuru yapabilir.