Mansur Yavaş sözünü tuttu, esnafa akaryakıt desteği ödemeleri yatırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteği yapacaklarını duyurmuş, belediye meclisinde alınan kararla uygulama hayata geçmişti. Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, esnafların banka hesaplarına akaryakıt desteği ödemelerinin yatırıldığını açıkladı.

“YAVAŞ'A VE TÜM MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Ankara Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası, corona virüsü (Covid-19) salgını sürecinde ertelenen borçlar, gelir yoksunluğu, kapasite kısıtlaması ve ücretsiz taşıma nedeniyle zor durumda olan esnafların banka hesaplarına akaryakıt desteği ödemelerinin yatırıldığını duyurdu.

Esnaf Odası, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

“MAĞDURİYETİNİZİN FARKINDAYIZ VE YANINIZDAYIZ”

Esnaf Odası, Yavaş tarafından esnaflara gönderilen mesajı da paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı;

*Ulaşım sektöründeki esnaflarımız, şehrin ulaşım yükünü çeken paydaşlarımız, salgının en çok etkilediği sektörlerden birisi olarak mağduriyetinizin farkındayız ve yanınızdayız.

*Belediyemiz, salgın sürecinde uğradığı büyük gelir kaybına rağmen sizleri unutmamıştır. Belediye meclisinden çıkan kararla sizlere mazot desteği hayata geçirilmiştir.

*Bu çerçevede belirlenen miktarlar bugün hesaplarınıza yatırılmıştır. Bu süreçte gösterdiğiniz fedakarlık için teşekkür ederken, sizin ve ailenizin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, milletçe hep birlikte, sağlık, mutluluk ve refah içinde kutlayacağımız bayramlara kavuşmanızı dilerim.

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