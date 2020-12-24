Mansur Yavaş, vatandaşlardan özür diledi

Ankaralılar kar yağışına hazırlıksız yakalandı. Belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmalarına rağmen bazı cadde ve sokaklar buz pistine döndü, zincirleme trafik kazaları yaşandı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan o anların görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

“HİÇBİR BAHANE ÜRETMEDEN ÖZDÜR DİLİYORUM”

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Karla mücadele çalışmalarımızda 926 noktaya müdahale ettik. Bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığı bilgisini aldım. Hiçbir bahane üretmeden, sıkıntı yaşayan hemşehrilerimizden özür diliyorum. Sorunların giderilmesi için tüm önlemlerimizi alıyoruz. Güveniniz için teşekkür ederim” dedi.