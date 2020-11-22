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Mansur Yavaş yeni corona düzenlemesini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ulaşımda yeni bir düzenlemeye gittiklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:17, 22/11/2020
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Mansur Yavaş yeni corona düzenlemesini duyurdu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Buna göre;

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle metro ve ANKARAY’ın çalışmayacağı 20.00-00.00 saatleri arasında semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti verilecek.

Servis hizmeti veren hatlarda ise otobüsler saat 20.00 itibarıyla her 60 dakikada bir hareket edecek.

Yavaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Değerli hemşehrilerim; Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle otobüs ve metro hareket saatlerimizi düzenledik. Yasağa bağlı Metro ve Ankaray'ın çalışmayacağı saatlerde semtlerden merkeze veya metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veriyoruz” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:22:16,
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