Mansur Yavaş’a karşı çıkan AKP’li başkanın borçlanma yetkisi aldığı ortaya çıktı

Dün olağanüstü toplanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gergin anlar yaşandı. Canlı yayınlanan toplantıda gündeme alınan bazı talepler AKP ve MHP oyları ile reddedildi. Belediyenin daha fazla sosyal yardım yapabilmesi için bütçenin yüzde 10’u oranında yani 750 milyon lira civarında borçlanması teklifinin AKP ve MHP Grubu’nun önergesiyle 100 milyon TL ile sınırlandırılması Başkan Mansur Yavaş’ı öfkelendirdi.

Kararla ilgili yasal haklarını kullanacaklarını ifade eden Yavaş, AKP ve MHP sıralarına seslenerek; “Bunun bir sorumluluğu olacak elbette. Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize Ankara’yı emanet etmiş, en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Buna engel olmaya, çomak sokmaya çalışan herkese de mutlaka gereken cevabı verecektir” dedi.

KARŞI ÇIKTI KENDİSİ YAPTI

AKP Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yavaş için ”Salgınla mücadele dışındaki konuları öne çıkartmak, buradan kör bir siyaset üretmeye olumsuz duygularla insanların ölümlerini istismar etmek halkımızın derin hafızasında yeni bir yara oluşturması demektir. Yerel yönetimlerde milletimizin takdiriyle kendilerine verilen yetkileri maalesef istismar ederek hem devletimize karşı bir pozisyon oluşturmak hem de çeşitli şekillerle milletimizin gözünü boyamaya çalışmanın elbet bir sonu olacaktır” dedi.

Yavaş’ı suçlayan Murat Köse’nin aynı yetkiyi 6 Ocak 2020’de 38,5 milyon lira borçlanarak kendi belediyesi için kullandığı ortaya çıktı. Ancak Köse, bu yetkiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne vermedi.