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Mansur Yavaş’ın adını verip vatandaşı dolandırmak istediler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son günlerde bazı art niyetli kişiler tarafından telefonla aranan vatandaşlardan Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve belediye bürokratları adına para toplandığının tespit edildiğini duyurdu. Vatandaşları bu kişilere itibar etmemesi yönünde uyaran belediye, gerekli hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

13:48 -
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Mansur Yavaş’ın adını verip vatandaşı dolandırmak istediler

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

* Son günlerde bazı art niyetli kişilerin vatandaşlarımızı telefonla arayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına yardım kampanyası düzenlediğini belirtip, para toplamak istediği tespit edilmiştir.

* Belediyemizin telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir kampanyası bulunmamakla birlikte, telefonla para talep eden bu art niyetli kişilere asla itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

* Yapılan ihbarlar sonucu gerekli hukuki süreci başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kişiler hakkında dolandırıcılık kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.

Ankara dolandırıcılık para
Son güncelleme: 14:12 04.08.2020
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