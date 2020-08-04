Mansur Yavaş’ın adını verip vatandaşı dolandırmak istediler

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

* Son günlerde bazı art niyetli kişilerin vatandaşlarımızı telefonla arayarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları adına yardım kampanyası düzenlediğini belirtip, para toplamak istediği tespit edilmiştir.

* Belediyemizin telefonla yardım ya da bağış isteme gibi bir kampanyası bulunmamakla birlikte, telefonla para talep eden bu art niyetli kişilere asla itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

* Yapılan ihbarlar sonucu gerekli hukuki süreci başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu kişiler hakkında dolandırıcılık kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur.