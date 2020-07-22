Mansur Yavaş’ın paylaşımına büyük ilgi

Amerika Birleşik Devletleri Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) tarafından keşfedilen ‘Neowise’ kuyruklu yıldızı bu günlerde Türkiye’nin çeşitli illerinden gözlemlenebiliyor. Yaklaşık 7 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldızın 22 Temmuz'u 23 Temmuz'a bağlayan gece Ankara semalarından da gözlemlenebileceği belirtiliyor.

Bununla ilgili bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtkabir’in görüntüsüne yer verdiği paylaşımında “Bu gece kaçıranlar üzülmesin. Biz zaten mevcudiyetimize ışık tutan muhteşem bir yıldıza sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın bu paylaşımı 1 saat içerisinde 37 binden fazla beğeni aldı.