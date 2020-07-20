Mansur Yavaş’tan Ankaragücü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaragücü’nün Süper Lig’de küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

“DESTEĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK”

Yavai, Ankaragücü’nün logosunun yer aldığı görsel ile şu mesajı paylaştı:

“Sezonu mali problemler ve transfer yasağı konusundaki sıkıntılara rağmen sürdürmeye çalışan Ankaragücü’müz bugün Süper Lig’e veda etti. İmalat-ı Harbiye’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında hedefine ulaşacağına inanıyorum. Asırlık çınarımıza desteğimiz artarak devam edecek.”