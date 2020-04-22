Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ’23 Nisan’ sözü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kutlamaların evden yapılmasını bir kez daha hatırlattı.

Corona virüsü salgını nedeniyle evlerimizden etkinliklere katılma çağrısında bulunan Yavaş, “Belediyemiz, gün boyu Ankara'nın sokak ve caddelerinde bayram sevincini bizlere hissettirecek bir dizi etkinlik yapacaktır. Bu zorlu süreci geride bıraktığımızda ise bayramımızı hep birlikte sokaklarda, elimizde ay yıldızlı bayrağımızla ve büyük bir coşkuyla kutlayacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

“6 MİLYON TEK YÜREK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda vatandaşların etkinlere evden katılmasını rica etti.

Corona virüsü salgını ile mücadele ederken vatandaşların yanında olacağını belirten Yavaş, “Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde, Ankaralılar olarak Cumhuriyetimizin başkentine yakışan bir yönetim anlayışı ile ‘6 Milyon Tek Yürek’ diyerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZORLU GÜNLERİ AŞINCA BAŞKENTİN SOKAKLARINI RENKLENDİRECEĞİZ”

Belediyenin 23 Nisan'da gün boyunca, Ankara'nın sokak ve caddelerinde bayram sevincini hissettirecek bir dizi etkinlik yapılacağını söyleyen Yavaş, “Zorlu günleri aşınca yine kavuşacak, başkentin sokaklarını renklendirecek, yaşanabilir bir başkenti birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

Yavaş, “Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir başkent kurma hayalimizi, ortak akla değer veren yönetim anlayışıyla; çalışarak, üreterek, paylaşarak gerçekleştireceğiz” diyerek salgın sonrası kutlama sözünü de verdi.

“YÜCE MECLİS'İN KURULUŞUNUN 100. YILINA ERİŞMENİN BÜYÜK MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Mansur Yavaş sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Millet iradesinin yansıması olan Yüce Meclis'in kuruluşunun 100. yılına erişmenin büyük mutluluğunu yaşıyorum.

* Asırlık gururu şehrimizde yaşamanın verdiği sevinçle Ankaralıların ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum.

* Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; silah arkadaşlarını, tüm kurtuluş kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.