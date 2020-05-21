Mansur Yavaş’tan Ankaralılara çok önemli çağrı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, ”İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır” diyerek başlattığı ‘6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin’ kampanyası kısa sürede tüm Türkiye’ye hatta yurt dışına yayıldı.

Hayırseverlerin kampanyaya yoğun ilgi göstermesi nedeniyle ‘İftar Ver’ kampanyasından sonra ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’ ve ‘El Ver’ kampanyası da karşılık buldu.

Hayırsever vatandaşlar, corona virüsü nedeniyle su faturasını ödeyemeyen aileler ile sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin su faturalarının tamamını kısa sürede ödedi.

72 BİN 604 AİLENİN SU FATURASI ÖDENDİ

Aboneler arasında sadece icra borcu olan vatandaşların su faturalarının ödeme işlemleri devam ederken, tüm hayırseverlere kampanyaya verdikleri destek için Twitter hesabından ”Hızır olan kardeşlerim, alan eli görmeden iyilik eden veren el oldunuz, bayram arifesinde yüz güldürdünüz. Su gibi aziz olun, aziz kalın” sözleriyle teşekkür eden Yavaş, toplam 72 bin 604 ailenin 147 bin 322 adet su faturasının da tamamının ödendiğini açıkladı.

”AZ SAYIDA VATANDAŞIMIZ KALDI”

Yine Twitter hesabından kampanyanın sürdürülmesi çağrısını yapan Başkan Yavaş, “Bayrama sayılı günler kala #AnkaraTekYürek kampanyamızda yardım eli uzanmayan az sayıda vatandaşımız kaldı” diyen Yavaş, “Ankara’da hiçbir yüz mahzun kalmasın istiyoruz. Gelin hep birlikte el ele vermeyi sürdürerek bayram sevinci tatmayan hiçbir hane bırakmayalım” dedi.