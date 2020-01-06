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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kar lastiği’ uyarısı!

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürürken Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara uyarıda bulundu. Yavaş, yola çıkılmadan önce mutlaka kar lastiği takılması gerektiğini belirtti.

21:24 -
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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kar lastiği’ uyarısı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri, 7/24 karla mücadele çalışmalarını başkentin her yerinde sürdürüyor.

“TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kar yağışı başladığı andan itibaren sadece merkezde 390 araç ve 1168 personelle birlikte Ankara’nın 25 ilçesinde yüzlerce noktada teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Yavaş, “Kar yağışı devam ettiği sürece çalışmalarımız devam edecek, oluşan aksaklıklar ivedilikle giderilecektir.” dedi.

YAVAŞ’TAN UYARI

Mansur Yavaş, “Bu vesileyle yola çıkmadan önce mutlaka kar lastiği takmanız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yaşayabileceğiniz olası bir aksilikte Alo 153 Mavi Masa hattına 24 saat boyunca ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 21:27 06.01.2020
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