Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.

Yavaş, “Şehrimizde yarın öğlen başlayıp akşama kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hepinizi tedbirli olmaya davet ediyorum. Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabilirsiniz” duyurusunu paylaştı.

SEL, DOLU VE KUVVETLİ RÜZGAR

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildiren Yavaş, vatandaşları uyardı.