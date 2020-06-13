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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte yarın öğlen başlayıp akşama kadar kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış yaşanacağını belirterek, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Sözcü Ankara
00:24 -
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Mansur Yavaş’tan Ankaralılara ‘kuvvetli yağış’ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.

Yavaş, “Şehrimizde yarın öğlen başlayıp akşama kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı birimlerimiz teyakkuz halindedir. Hepinizi tedbirli olmaya davet ediyorum. Başkent 153 hattımızdan günün her saati bize ulaşabilirsiniz” duyurusunu paylaştı.

SEL, DOLU VE KUVVETLİ RÜZGAR

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğini bildiren Yavaş, vatandaşları uyardı.

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