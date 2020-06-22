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Mansur Yavaş’tan başkentlilere önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da hava koşullarının muhtemel risklerine karşı belediye ekiplerinin hazır olduğunu ifade etti. Yağışın bugün ile yarın 11.00-19.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

20:38 -
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Mansur Yavaş’tan başkentlilere önemli uyarı!

Meteoroloji Gene Müdürlüğü (MGM) Ankara için kısa süreli gök gürültülü sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Olumsuz hava koşullarının muhtemel risklerine karşı birimlerimiz teyakkuzdadır” dedi.

“SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI”

MGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bu akşam 20.00-22.00 saatleri arasında Ankara'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

“BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA”

Sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen ve yarın saat 11.00 ile 19.00 arası yağış beklendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise, “Kıymetli hemşehrilerim; Kentimizde yarın sabah başlayıp akşama kadar devam etmesi öngörülen kuvvetli yağış beklenmektedir. Olumsuz hava koşullarının muhtemel risklerine karşı birimlerimiz teyakkuzdadır. Talep ve şikayetlerinizi Başkent 153 hattımıza iletebilirsiniz” açıklamasında bulundu.

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Son güncelleme: 21:08 22.06.2020
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