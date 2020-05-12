Mansur Yavaş’tan dolmuşçulara akaryakıt desteği

Corona virüsü salgını nedeniyle işleri azalan minibüs esnafına destek olma amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri aracılığıyla duraklarda maske dağıtımını sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, kısa bir süre içinde dolmuş sahiplerine akaryakıt desteği sağlayacaklarını da duyurdu.

2 BİN 850 MİNİBÜS SAHİBİNE AKARYAKIT DESTEĞİ

Corona virüsü ile mücadele çalışmaları kapsamında işleri azalan dolmuşçu esnafına destek çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Gülbaba dolmuş duraklarında da gıda kolisi dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Koç, “Önümüzdeki günlerde ise 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteğimiz olacak. El ele vererek süreci birlikte yürütüp ortak akılla hareket ederek ve bayramla birlikte Ankara'da hayatı normale döndürebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

BİNLERCE ESNAFA KOLİ DAĞITILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, dolmuşçu esnafına yönelik başlatılan gıda kolisi dağıtımı Gülbaba, Bentderesi, Denizciler, Yenimahalle (Cento), Keçiören-Ostim, Seyranbağları, Güvenpark, Sincan Pazar Yeri, Çinçin Dolmuş Durakları olmak üzere 9 bölgede gerçekleşecek.

Başkent genelinde her gün bir bölgeye olmak üzere toplam bir hafta sürmesi planlanan gıda kolisi dağıtımından toplam 3 bin 580 dolmuşçu esnafı faydalanacak.

‘‘MANSUR YAVAŞ ANKARA'NIN DERT BABASIDIR''

Ankara Zabıtasının vatandaş ve esnafa maske dağıtımını sürdüreceğini belirten Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Ankara'nın hem annesi hem de babasıdır. Başkent'in dert babasıdır, esnaf dostudur. Sürecin başından beri esnaf odası ile iş birliği halindeyiz.

* Minibüsçüler Odası yetkilileri ile birlikte 3 bin 580 minibüsçü esnafına gıda kolilerimizi Ramazan ayı hürmetine dağıtmak üzere Bentderesi'ne geldik.

* Corana virüs salgını ile mücadele sürecinde Ankara başarılı gözüküyorsa bunda arkadaşlarımızın büyük bir emeği var. Süreci olabildiğince iyi yönettiğimizi düşünüyoruz.

“İYİLİK PAYLAŞTIKÇA GÜZEL”

Gülbaba Dolmuş Durağı'nda gerçekleşen gıda kolisi dağıtımına katılan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkan Vekili Hasan Hüseyin Sertkaya şunları söyledi:

* Esnafımıza yardımlarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz.

* İyilik başkanımızın da dediği gibi paylaştıkça güzel” derken Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Şentüne ise “Corona virüsü nedeniyle esnafımız çok sıkıntılı ve mağdur.

* Esnafa her türlü desteğini veren ve bizleri mağdur etmeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz.

DOLMUŞ ESNAFINA HİJYEN DESTEĞİ SÜRÜYOR

Başkent'te hizmet veren dolmuşçu esnafına hijyen desteğini de sürdürdüklerini ifade eden Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Dolmuşlarımız aynı zamanda dezenfekte ediliyor. Ekiplerimiz dolmuşlarda dezenfeksiyon işlemini başından beri sıkı şekilde devam ettiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu zorlu süreçte her zaman esnafımızın yanındayız'' bilgisini verdi.

ESNAF MEMNUN

Dolmuş esnafı belediyesinin başlattığı gıda kolisi, maske ve dezenfeksiyon desteği için memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Volkan Buyruk: “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a yapmış olduğu yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz”

Zabit Efe Bulut: “Ankara Minibüsçüler esnafının yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yapılan dezenfekte işlemi ve maske dağıtımı bizi çok mutlu etti”

Mehmet Süzer: “Sürecin başından beri araçlarımıza yapılan dezenfekte ve maske dağıtımının ardından yapılan gıda kolisi yardımı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz”

Hüseyin Meral: “Covid19 sürecinde yaşadığımız mağduriyetimizin giderilmesinde yardımları olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a, Ankara Zabıtasına ve odamıza teşekkür ederiz”

Mehmet Sertkaya: “Zorlu süreçte bize desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Zabıta ekipleri, Minibüsçüler Odası ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz”

SİNCAN DOLMUŞ DURAĞINDA MASKE VE GIDA KOLİSİ DAĞITIMI

Kentin birçok noktasındaki dolmuş duraklarında maske dağıtan Ankara Zabıtasına teşekkür eden Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, “Covid-19'un açıklanmasının ardından bizler de tedbirlerimizi aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş bu zorlu süreçte yanımızda oldu. Sürecin başından bu yana bizlere maske dağıttı, araçlarımızı dezenfekte etti. Şimdi de gıda kolisi dağıtımıyla yanımızda oldu” sözlerini paylaştı.

“BAŞKANIMIZIN DA SELAMINI GETİRDİK”

Sincan Dolmuş Durağında da gıda yardım kolisi dağıtımına katılan Koç, “Sincan Merkez Durağı’nda oda başkanımız ile birlikte 336 minibüs esnafımıza daha gıda kolilerimizi dağıttık. Bu gıda kolilerini minibüslerde sürücü olarak çalışan arkadaşlarımızın bizzat kendilerine teslim ediyoruz. Ramazan sofralarına bir çorba kaşığı da biz ulaştırmak istiyoruz. Başkanımızın da selamını getirdik” diye konuştu.

SİNCAN ESNAFINDAN YAVAŞ'A TEŞEKKÜR

Sincan Dolmuş Durağı'nda çalışan Mustafa Kale, gıda kolisi ve maske dağıtımı ile sevindiklerini belirtirken, İsmail Çalkal, Büyükşehir Belediyesinin maddi ve manevi desteğini esirgemediğinin altını çizdi.

Ramazan ayı nedeniyle Büyükşehir Belediyesinin hem gıda yardım kolisi dağıtmasının hem de toplum sağlığı için maske dağıtmasının kendisi için anlamlı olduğunu vurgulayan dolmuşçu esnafı Recep Sağlam da, “Gıda kolisi yardımı ve maske dağıtımı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.